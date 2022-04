Messteek van 9 cm in hartstreek werd Luana fataal

door David Bijnens

Een messteek van 9 cm diep in de hartstreek werd de Genkse Luana in 2017 fataal. Dat getuigde de wetsgeneesheer vandaag op de vierde procesdag in het Tongerse hof van assisen. Maar wie verantwoordelijk is voor de dodelijke steekwonde, is nog steeds niet duidelijk. Luana’s ex Emrah en diens toenmalige vriendin Anastasia staan terecht als dader of mededader. Anastasia geeft als enige van de beschuldigden toe Luana te hebben verwond. Emrah blijft ontkennen.