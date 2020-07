Met Brit Liam Manning krijgt Lommel SK een nobele onbekende als trainer

Liam Manning zal Peter Maes volgend seizoen opvolgen als hoofdtrainer van Lommel SK. Dat maakte de club zojuist bekend. De Engelsman begint binnen de veertien dagen aan zijn nieuwe opdracht in Lommel. Liam Manning komt over van de New York City FC Academy, waar hij aan de slag was als jeugdcoach. NYCFC is één van de zusterclubs van de City Football Group, de nieuwe eigenaar van Lommel SK. De Engelsman heeft ook een lange carrière in de jeugdrangen van het Engelse voetbal, met ervaringen bij West Ham, waar hij drie seizoenen als Assistant Academy Manager heeft gewerkt, en Ipswich Town, waar hij in verschillende rollen in de jeugdrangen heeft gewerkt. "We zijn erg blij dat Liam zich bij ons voegt als de nieuwe hoofdcoach”, zegt Ronny van Geneugden, Sportief Directeur van Lommel SK. “Hij heeft veel expertise in het trainen en ontwikkelen van jong talent, wat perfect past in de langetermijnstrategie van Lommel SK. Liam heeft ook een goede staat van dienst met het implementeren van de voetbalstijl en -methodologie van de City Football Group, wat voor ons van onschatbare waarde zal zijn."