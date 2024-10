Met Inez Limburg is eerste stap gezet naar mogelijke fusie ZOL en Jessa Ziekenhuis

door Birgit Van Asten

Onder de nieuwe naam 'Inez Limburg' gaan het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa ziekenhuis in de toekomst nauwer samenwerken. Het doel van de overeenkomst is om de hooggespecialiseerde en hoogtechnologische zorg in Limburg te houden. De patiënten zullen terecht kunnen in zowel de campussen van Genk en Hasselt. Op deze manier is de eerste stap gezet naar een mogelijke fusie van beide ziekenhuizen in de toekomst.