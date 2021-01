Met nakend reisverbod komt er eindelijk duidelijkheid voor de reisbureaus

Er is een schaap doodgebeten in een weide in Houthalen-Helchteren. Het dier leefde nog, maar was zwaar toegetakeld. Het schaap is intussen geëuthanaseerd. Alles wijst erop dat het om een wolvenaanval gaat. Een buur van schapenhouder Johan Schouteden deed deze ochtend de ontdekking. Hij had eerder deze week al een wolf gespot in De Ossevenstraat in Houthalen. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het om een wolvenaanval gaat. Opgelet, deze video bevat gevoelige beelden (tekst gaat verder onder video):Het is niet de eerste keer dat schapenhouder Johan Schouteden wolven tussen zijn schapen ziet. Twee weken geleden vertelde hij nog in een interview aan onze redactie dat hij de wolven regelmatig spot. Maar het is nu wel de eerste keer dat één van zijn schapen werd aangevallen. De weide was nochtans omheind zoals voorgeschreven, maar op de een of andere manier is de wolf toch binnen geraakt. "Ik ben geen tegenstander van de wolf," zegt schapenhouder Johan Schouteden nog. "Maar ik hoop wel dat ik vergoed word voor het verlies van een dier." Bekijk het interview hier: