Meteen ophef tijdens proces: beklaagde uit doodsbedreigingen aan familie Aquino

door Dirk Billion

Al meteen ophef in het Tongerse assisenhof waar het proces is gestart rond de moord op Silvio Aquino. Die Maasmechelaar werd gedood in de zomer van 2015 op klaarlichte dag. Eén van de leden van de Bosnische Hamidovic-clan, de vermeende uitvoerders van de liquidatie, maakte vanuit de beklaagdenbank doodsbedreigingen aan de familie Aquino, die in dit proces burgerlijke partij zijn. Hamidovic maakte met zijn duim een snijbeweging over zijn keel. De Aquino-broers reageerden fors. De spanning in de assisenzaal was te snijden.