Meulenberg opgeschrikt door ontploffing

De wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren is vanmorgen opgeschrikt door een explosie. Rond 4 uur werd in de Ahornstraat een springtuig tot ontploffing gebracht. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan de woning en een voertuig is groot. Er werd een perimeter ingesteld en de buurtbewoners mochten een tijd lang hun woning niet verlaten. Na een controle van ontmijningsdienst DOVO is alle ontploffingsgevaar geweken. Het is voorlopig nog onduidelijk wie de daders zijn en wat het motief is.