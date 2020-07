Meuris Test Positief met Rick De Leeuw

USA-international Mitch Stahl versterkt Greenyard Maaseik. Daarmee haalt de club een derde sterke middenman binnen, ook de twee Red Dragons Elias Thys en Pieter Verhees delen de positie in het midden van het veld. Mitch (Mitchell) Stahl (°31 augustus 1994, 2m03) is afkomstig van Chambersburg (Pennsylvania, VS) maar trok naar de Amerikaanse westkust om in Los Angeles (UCLA) politieke wetenschappen te studeren en zijn volleybalskills te perfectioneren bij het universiteitsteam UCLA Bruins. In 2017 stak hij de oceaan over naar Frankrijk: daar speelde hij voor Paris Volley, Tours VB en Chaumont. Sinds 2017 behoort Mitch tot de ruime kern van het USA-team (3e op de FIVB World Ranking). Of hij naar Tokio 2020 zou gaan, is ons niet helemaal duidelijk, maar hij werd wél al uitgestuurd naar het NORCECA Championship (Noord- en Centraal-Amerika plus Caraïben), de Pan American Cup (beste middenblokker 2017) en de World Cup.Foto cvb52.com Mitch Stahl heeft een stevige reputatie als het om blocks en loeiharde smashes en services gaat. Hier zie je 'the beard' alvast lustig balletjes binnentimmeren tegen Canada (World Cup in Japan, oktober 2019):