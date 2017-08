Michael Roskam debuteert in 24 uren van Zolder

Jonathan Legear heeft een meerjarig contract getekend bij STVV. De 30-jarige flankaanvaller komt over van Standard. STVV is de vierde Belgische club voor Legear. Eerder was hij actief bij Anderlecht, KV Mechelen en Standard. Daartussen kwam hij ook uit voor het Russische Terek Grozny en het Engelse Blackpool. Bij Standard had de flankaanvaller nog een contract tot 2018. Maar door de concurrentie met Mpoku, Edmilson, Dossevi en Ndongala moest hij niet meer op speelkansen rekenen bij de Rouches.