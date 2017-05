Gelko Hasselt won afgelopen maandag de Beker van België tegen Halle-Gooik. Het gaat om de eerste hoofdprijs uit de clubgeschiedenis. Maar de spelers kunnen nog niet rustig achteruit leunen, want ze bereiden zich intussen voor op een nieuwe confrontatie tegen Halle-Gooik, dit keer in de play-offs. De match gaat maandag 8 mei om 20 uur 30 door in de Alverberg. En jij kan erbij zijn! Doe hier mee aan de wedstrijd.De winnaars worden per mail gecontacteerd. Hou dus maandag je mailbox zeker in de gaten!