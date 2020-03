- De coronacrisis zal niet voorbij zijn op 3 april. Dat zegt waarnemend gouverneur Michel Carlier in een gesprek met TV Limburg. De strenge maatregelen die nu van kracht zijn, zullen mogelijk ook daarna nog gelden.- De politie schrijft processen-verbaal uit tegen horecazaken die zich niet strikt houden aan de opgelegde coronamaatregelen. TVL-reporter Dario D'Arpino volgt politie LRH tijdens een controle.- In Genk is het eerste coronacrisiscentrum in het land geopend. Dokters selecteren er patiënten die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.- In middelbare scholen wordt zo goed als geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot opvang. Ook in de lagere scholen komen weinig kinderen naar de opvang.- En nadat viroloog Marc Van Ranst een oproep doet om alle mondmaskers af te geven in een ziekenhuis, toont een Truiense chirurg hoe je zelf gemakkelijk je eigen mondmasker maakt.