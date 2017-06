* Ondanks de extra controles in de stationsbuurt van Hasselt zijn er elk jaar nog een 30-tal vechtpartijen. Gisteren nog werd er een Genkse treinbestuurder in elkaar geslagen door twee mannen. * Er is een doorbraak in de zaak rond de pyromaan van Kuttekoven. Het parket heeft een 37-jarige vrouw uit de deelgemeente van Borgloon gearresteerd. * Het busverkeer in West-Limburg was de hele dag ernstig verstoord. De buschauffeurs van De Lijn van de stelplaats in Beverlo hebben spontaan het werk neergelegd. * En 2 dagen na zijn aanstelling ligt de nieuwe bondsvoorzitter Linard al op ramkoers met de supporters van de Rode Duivels. Zij hebben morgen een onderhoud met hem aangevraagd.