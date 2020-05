Militairen Kleine-Brogel brengen emotioneel saluut voor collega die intensieve zorgen mag verlaten

In Lauw bij Tongeren zet kapper Willy Baillien na zestig jaar een punt achter zijn kapperszaak. De 78-jarige Tongenaar kreeg nog dagelijks zijn vaste klanten over de vloer, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Omdat Willy op zijn leeftijd tot een risicogroep behoort, sluit hij nu permanent de deuren. Met pijn in het hart, want Coiffeur Willy en zijn vrouw Paula waren een begrip in Lauw.