Bij een zwaar verkeersongeval in Waterschei in Genk is gisterenavond een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeval vond plaats rond 22 uur. Ter hoogte van het Thor Park kwam de motor in botsing met een auto die de parking verliet. De motorrijder, een 23-jarige man uit Genk, werd in kritieke toestand overgebracht naar het Ziekenhuis Oost-Limburg, waar hij later overleed aan zijn verwondingen. De bestuurder van de wagen, een 20-jarige man uit Houthalen-Helchteren, zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Ook hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De twee passagiers in de auto raakten ook gewond. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.