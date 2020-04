Minder chocolade paashazen maar Limburgse chocolatiers klagen niet

Italië is wereldwijd het hardst getroffen door de coronapandemie. Zo'n 133.000 inwoners raakten besmet, 16.500 Italianen overleefden het virus niet. De 29-jarige Karin Cuppens uit Maaseik woont in het Italiaanse Livorno waar ze al vijf weken in quarantaine zit. De situatie verbetert, zegt ze, maar de ziekenhuizen in het noorden van het land hebben het zwaar te verduren.