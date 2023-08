Minder gauwdiefstallen na specifieke opleiding agenten politiezone LRH

De Nederlander die terecht zou staan voor de dubbele moord die vorige zomer in Kinrooi werd gepleegd, heeft zichzelf van het leven beroofd in de gevangenis van Hasselt. De Eindhovenaar deed dat op de verjaardag van zijn ex-vriendin. Zij was één van de slachtoffers. Op 12 juli vorig jaar werden twee levenloze lichamen gevonden in een appartement in Geistingen. De Nederlandse man bracht zijn ex-vriendin om het leven en schoot ook haar neef dood. De Eindhovenaar werd in zijn woonplaats gearresteerd en zat in de gevangenis van Hasselt in afwachting van zijn rechtszaak. Daar maakte hij uiteindelijk zelf een einde aan zijn leven.