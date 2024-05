door Tom Kums

"Ik ben minder verbaasd over het vertrek van Wouter Vrancken dan het bestuur van Racing Genk.", dat zei onze analist Stijn Vreven gisteren in TVL Sportcafé. Volgens Vreven was het al lang duidelijk dat de verstandhouding tussen Vrancken en het bestuur niet meer optimaal was. Vreven vind het vreemd dat de club nu laat uitschijnen verrast te zijn. "Het was de vlucht vooruit nemen naar Gent of nog twee speeldagen blijven zitten en dan vertrekken.", aldus Vreven.