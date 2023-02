Minderbroederskerk in Sint-Truiden omgevormd tot grote vredesinstallatie

door Tine Oyen

Met de vredesinstallatie 'We Need Peace' willen drie activisten uit Sint-Truiden aandacht vragen voor oorlogsslachtoffers. De oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna een jaar, maar we mogen er niet aan wennen. We moeten onze stem laten horen, klinkt het. Met geluid, licht en beeld wordt er een speciale sfeer gecreëerd in de Minderbroederskerk in Sint-Truiden. Leerlingen uit het Truiense internaat mochten deze namiddag als eerste kennismaken met de vredesinstallatie.