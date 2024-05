- Slachtoffers van seksueel misbruik en gedwongen adopties willen dat de paus bij zijn bezoek aan ons land ook aandacht schenkt aan de 800 slachtoffers van het voormalige moederhuis Tamar in Lommel.- Bij de overstromingen in Voeren zijn ook vijf auto's weggespoeld en volledig vernield teruggevonden. De Voerense Ester Steijns vindt kilometers van haar voordeur het wrak van haar wagen terug.- De Vlaamse regering zet morgen definitief het licht op groen voor de Noord-Zuidverbinding. Na meer dan vijftig jaar komt de ontsluiting van Noord-Limburg daarmee in zicht.- Vlaams Belang pleit voor de oprichting van een nationale garde. PVDA wil uit de NAVO stappen maar is wel voorstander van een sterk Europees leger. Dat blijkt uit het politieke debat in ons middagnieuws.- En in een razend spannende wedstrijd dwingt Limburg United op de buzzer een vijfde wedstrijd af in de halve finale tegen Antwerp.