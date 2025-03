- België kan wel degelijk 4 miljard euro investeren in defensie zonder te raken aan de koopkracht van de mensen. Dat zegt expert publieke economie Willem Sas van de Universiteit Hasselt in een gesprek met TV Limburg.- Mensen met hooikoorts wordt sterk aangeraden om buitenactiviteiten te vermijden. De hele week lang worden hoge stuifmeelhoeveelheden in de lucht verwacht.- Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil meer mensen met een beperking aan het werk in de openbare diensten.- Eén jaar na een zwaar ongeval tijdens de Ronde Van Vlaanderen is g-atleet Anke Sneyers klaar voor de Europese kampioenschappen atletiek in Finland.- En met meer dan 30.000 bezoekers kent de carnavalstoet in Sint-Truiden een recordeditie.