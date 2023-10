Wie student-ondernemer is, kan op de PXL instappen in de nieuwe coöperatieve COOPiloot. In dat project worden studenten begeleid in ondernemerschap, zonder dat ze hoeven te ondernemen in hoofdberoep. Student-ondernemers verliezen in veel gevallen hun recht op kindergeld of een studiebeurs, maar dit knelpunt wordt via COOPiloot overwonnen. 5 studenten Marketing hebben zo een bedrijfje SomeThin gesticht, dat eerder dit jaar ook al de Vlajo-prijs van Small Business Project van het Jaar heeft gewonnen.