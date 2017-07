Minister Homans trekt erkenning van Fatih-moskee in

* De beslissing van minister Homans om de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen in te trekken stuit op heel wat onbegrip. Het creëert alleen maar achterkamermoskeeën, klinkt het. * Heel wat pas afgestudeerden worden overstelpt met vacatures. Sommigen krijgen zelfs tot 15 jobaanbiedingen per dag. * In Riemst wordt een vrouw gefilmd terwijl ze haar PMD-zak voor de deur van iemand anders dumpt. Een fenomeen dat vaker voorkomt in de zomermaanden, maar wel strafbaar is, zegt Limburg.net. * En de Tour heeft vandaag België verlaten. Verschillende ploegen brachten de nacht door in onze provincie.