Minister Jo Brouns ziet beschadigingsoperatie vlak voor verkiezingen

In de Deense hoofdstad Kopenhagen is het historische beursgebouw zwaar vernield door een felle brand. De herkenbare torenspits kwam naar beneden en ook de schade in het gebouw is heel groot. Kopenhagen stond vanmorgen dan ook in rep en roer. "Het is een zwarte dag voor Kopenhagen en bij uitbreiding alle Denen.", zegt Freya Uldal uit Heusden-Zolder. Zij woont en werkt al anderhalf jaar in de Deense hoofdstad.