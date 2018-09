Minister Marghem werkt aan oplossing voor dreigend stroomtekort

- Koud en donker. Geen televisie of internet. Geen warm eten en het eten in de diepvries bederft. We gaan na hoe het is om te leven zonder elektriciteit want als de stroom uitvalt in november zijn 12 Limburgse gemeenten bij de eerste slachtoffers. - De overheid wil intussen weten of de wilde dieren in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek kunnen ontsnappen als de elektriciteit uitvalt. - Een Hasseltse N-VA-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen wil alle moslims het land uit. - Open VLD is niet bereid om de huidige meerderheid te depanneren na de gemeenteraadsverkiezingen. De vraag is of er dan eerder een coalitie komt met N-VA en een derde partij. - En studenten starten een petitie voor meer parkeerplaatsen aan hogeschool PXL in Hasselt. Sinds de start van het academiejaar worden tal van foutparkeerders weggetakeld.