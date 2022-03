- Een Hasseltse moeder doet een emotionele oproep na aanhoudend zinloos geweld op haar zeventienjarige zoon. - Minister Meryame Kitir wil gastgezinnen wel screenen om misbruik van Oekraïense vluchtelingen te vermijden.- Ondertussen vangt een Riemsts gezin een Irakees op die eerder al onderdak vond in Oekraïne. En een jongeman uit Zutendaal trok naar de oorlogsgrens voor vrijwilligerswerk.- De federale energiedeal is rond. Je auto voltanken en je huis verwarmen, wordt tijdelijk minder duur. De prijs van het treinticket wordt bevroren. Werkgevers voelen zich in de kou gezet.- En met een emotionele apotheose in 't Stekske in Lommel besluiten we de herdenking van de busramp in Sierre, tien jaar geleden.