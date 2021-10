Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir is tegen derde boosterprik coronavaccin: "Solidair zijn met de derde wereld"

- Koningin Mathilde herdenkt de Witte Mars met de ouders van verdwenen en vermoorde kinderen. We blikken terug op de mars die ons land deed daveren op zijn grondvesten. TV Limburg volgde de mars in het spoor van de ouders van An en Eefje.- De coronacrisis is weer terug van nooit helemaal weg geweest. In Hoeselt sluiten twee basisscholen na een piek in het aantal besmettingen. De gemeente Oudsbergen raadt inwoners aan om contacten te beperken en weer mondmaskers te dragen.- Hoe kan Meeuwen Kermis de oorzaak zijn van een grote corona-uitbraak? We hebben een reportage waaruit blijkt dat Meeuwen Kermis niet zomaar een kermis is. - Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters trekt 57 miljoen euro uit voor nieuwe fietspaden in Limburg. - En we gaan naar Londen waar Racing Genk zich met een dubbel gevoel opmaakt voor de Europa League-wedstrijd tegen West Ham United.