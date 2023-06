1.000 Limburgers hebben vandaag theezakjes in hun tuin begraven. De actie kadert binnen een onderzoek van de Universiteit Hasselt, samen met Het Belang van Limburg en het Departement Omgeving van Vlaams minister Zuhal Demir. Het onderzoek moet in kaart brengen hoe het met de bodemkwaliteit in onze provincie gesteld is. Naast de theezakjes worden er ook bodemsensoren geplaatst. Over drie maanden worden de stalen verzameld en krijgen de deelnemers allemaal een persoonlijk rapport over het bodemleven in hun tuin.