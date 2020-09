Ministers Demir en Peeters investeren 25 miljoen in diervriendelijke oversteekplaatsen in Limburg

In Dilsen-Stokkem is burenprotest uitgebroken tegen de uitbreiding van een melk- en rundveebedrijf. De boer wil de toekomst voor zijn twee zonen veiligstellen en heeft een aanvraag ingediend voor een landbouwbedrijf van 860 runderen. Een forse uitbreiding, want op dit ogenblik telt hij zo'n 200 koeien. De stallen zullen reiken tot aan de tuinen van de buren, zeggen de buren, die vrezen dat hun zicht weg is. Ook hebben ze vragen bij de leefbaarheid door de mest- en geurhinder en het onttrekken van grondwater. Het openbaar onderzoek is nog maar juist begonnen en loopt tot 11 oktober. De buurt dient zeker een bezwaarschrift in.