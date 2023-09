In de PXL Stem Academy in Hasselt is vandaag het Talent Center van Voka Limburg geopend. Het is het tweede Voka Talentcenter in Vlaanderen. In het centrum kunnen leerlingen tussen 12 en 14 jaar verschillende testen en proefjes afleggen. Nadien krijgen ze gepersonaliseerd talentenrapport met daarin vrijblijvend advies over studierichtingen die aansluiten bij hun profiel. Voka wil zo leerlingen en hun ouders helpen om op een wetenschappelijk onderbouwde manier een studiekeuze te maken.