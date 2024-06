door Tine Oyen

12 alleenstaande moeders in armoede hebben kunstwerken gemaakt die worden tentoongesteld op welzijnscampus Portavida in Genk. Het is het sluitstuk van een traject dat de vrouwen hebben afgelegd waarbij ze bijvoorbeeld hulp kregen in het leren van de taal. De bedoeling was om de vrouwen een duwtje in de rug te geven en daar is het MIRIAM-project in geslaagd.