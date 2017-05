Mislukte oogst door vorstschade op weg naar erkenning als ramp

De vakbond ACV haalt zwaar uit naar Voka Limburg. In het TVL Nieuws had de werkgeversorganisatie de werklozen verweten dat ze in hun hangmat liggen. Die uitspraak is bij de vakbond in het verkeerde keelgat geschoten. "Voka baseert zich op leugens en halve waarheden", zegt Jean Vranken van ACV Limburg. "De waarheid is dat Limburgse bedrijven werknemers ouder dan 50, gesyndiceerden, werklozen en langdurig zieken liever niet aanwerven", klinkt het.