Missie in Irak is voorbij. Limburgse F16-piloten terug thuis in Kleine Brogel

- Het parlement moet zich buigen over de maffia in Limburg. Na de uitspraken over georganiseerde misdaad door procureur Guido Vermeiren in onze studio, vraagt CD&V-kopstuk Raf Terwingen meer uitleg aan de bevoegde ministers - De Britse privé-detective Mark Williams-Thomas vertrekt naar Kuala Lumpur om in opdracht van de familie een eigen onderzoek naar de dood van Ivana Smit te voeren. Het fotomodel uit Peer kwam in verdachte omstandigheden om het leven na een val van een balkon op 20 verdiepingen - Het afgelopen jaar kwamen twee Limburgers om het leven bij internationale terreuraanslagen. We blikken terug in een eindejaarsreportage in de keuze van de redactie - Zowel Racing Genk als STVV hebben morgen een simpele opdracht en dat is winnen - En in onze reeks over de Limburgse sterrenchefs gaan we op bezoek bij Magis in Tongeren