Modemuseum stelt eigen beleid in vraag tijdens nieuwe tentoonstelling 'We Need to Talk about Fashion'

door Tine Oyen

'We Need to Talk about Fashion', dat is de nieuwe tentoonstelling in het Modemuseum in Hasselt. De naam van de expo mag je letterlijk nemen, want het museum stelt haar beleid in vraag en wil in debat gaan met het publiek. Ook actuele thema's komen aan bod zoals Me-Too en de impact van sociale media op mode. De tentoonstelling opent vrijdag en loopt tot februari van volgend jaar.