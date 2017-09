Moeder en dochter bedreigd tijdens homejacking Maasmechelen

Deze week hield de politie Limburg Regio Hoofdstad verkeerscontroles in Lummen en Halen. Ook de Vlaamse Belastingdienst nam deel aan de actie. In totaal werden er 105 processen-verbaal of onmiddellijke inningen opgesteld. Tijdens de actie werden er 1.620 voertuigen gescand door een ANPR-camera. In totaal werden er 105 processen-verbaal of onmiddellijke inningen opgesteld voor verkeersovertredingen, waarvan 30 voor het niet-betalen van de verkeersbelasting. Er werden twee voertuigen getakeld. De Vlaamse Belastingdienst heeft tijdens de actie voor meer dan 12.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd.