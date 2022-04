Moeder van Luana legt emotionele getuigenis af op assisenproces

De Tongerse rechtbank heeft een deskundige aangesteld die de oorzaak moet onderzoeken van de scheuren in verschillende huizen in Rukkelingen-Loon bij Heers. Volgens de bewoners zijn de barsten het gevolg van het massaal oppompen van water door de Watergroep. De buurt is al jaren vragende partij voor een onderzoek. Sinds 2019 hebben verschillende inwoners van Rukkelingen-Loon last van scheuren in hun huizen. Volgens de buurt wordt die schade veroorzaakt door de nabijgelegen waterwinning door De Watergroep in Bovelingen. Door het massaal oppompen van water is de bovenliggende grondlaag droog komen te staan met verzakkingen en scheuren als gevolg, aldus de buurtbewoners. Volgens de Watergroep is er geen oorzakelijk verband tussen de scheuren en de waterwinning. De buurt stapte daarop naar de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren. De rechter oordeelde dat er voldoende bewijzen zijn dat de grondwaterwinning mogelijk een oorzaak of mede-oorzaak is van de schade. Een deskundige heeft nu zes maanden de tijd om een onderzoek te voeren. Op 11 oktober volgt een evaluatie van het verslag. In 2021 toonden de buurtbewoners van Rukkelingen-Loon ons de schade aan hun woningen. Herbekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 16/10/2021: