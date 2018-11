Moeder van Truiense vondeling riskeert drie jaar cel

De 34-jarige vrouw uit Genk, die in augustus 2015 haar pasgeboren baby te vondeling had gelegd, riskeert 3 jaar cel. De vrouw liet haar dochter achter in een fruitplantage in Sint-Truiden. Een buschauffeur van De Lijn ontdekte de baby in een berm in Kortenbos. Het kind was licht onderkoeld, maar redde het. Intussen gaat de drie-jarige peuter naar school. De openbare aanklager vorderde de maximumstraf van 3 jaar cel met uitstel en probatiemaatregelen.