Moeder van vierjarige schrijft boekje over corona voor kinderen

Alle alleenstaande 70-plussers in Riemst krijgen binnenkort een kleine attentie van de gemeente. Uiteraard rekening houdend met de social distancing-regels en andere corona-voorzorgsmaatregelen. Ook worden de 70-plussers opgebeld, om even te peilen naar hun welzijn. Het gemeentebestuur zette samen met het gemeente- en Sociaal Huispersoneel en de vrijwilligers van RiemstHelpt de actie op om de alleenstaande 70-plussers een hart onder de riem te steken in deze uitzonderlijke coronatijden. Vrijwilligers die zich aanmelden via de website riemsthelpt.be, bedelen deze week een kleine attentie bij de alleenstaande 70-plussers binnen de gemeente Riemst. Bij het jampotje, delen de vrijwilligers ook een kaartje uit met de contactgegevens van het corona-contactcenter en een overzicht van de meest belangrijke persoonlijke voorzorgsmaatregelen. De bedeling werd gecoördineerd door de medewerkers van het Dienstencentrum De Linde. "Via dit kleine gebaar, willen we ook aan de meer kwetsbare inwoners tonen dat ze er niet alleen voor staan. We zijn bezorgd over hun welzijn en willen hun assisteren, daar waar het nodig is. Dat we voor deze gemeentelijke actie ook nog kunnen rekenen op zoveel vrijwilligers, die mee de jampotjes willen bedelen, is fantastisch. Het toont het grote hart van onze gemeente," zegt Mark Vos, burgemeester van Riemst. De medewerkers van de gemeente die telewerken en/of ruimte hebben n.a.v. een door corona gewijzigd takenpakket contacteren de alleenstaande 70-plussers ook nog eens telefonisch. "Het doel van deze bel-actie is om te peilen naar hun welzijn en daarnaast eventuele hulpnoden te detecteren. Via het aanbieden van een luisterend oor hopen we het gevoel van veiligheid en verbondenheid te verhogen. De dienstverlening van het Sociaal Huis wordt tevens in herinnering gebracht," vertelt schepen Mathieu Eycken.