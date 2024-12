In de Champions League volleybal komt Greenyard Maaseik vanavond in actie in Berlijn. De Maaseikenaren namen maandag nog afscheid van coach Guido Görtzen. Assistent-trainer Ivan Janssen zal Maaseik morgen coachen. Uitgerekend tegen de man die hij 4,5 jaar bijstond als assistent: Joel Banks. De wedstrijd in Berlijn is de laatste voor de winterstop. Intussen gaat het bestuur op zoek naar een nieuwe coach. De kandidaturen lopen volgens voorzitter Jos Franssen vlot binnen.