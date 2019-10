Moedig Racing Genk toch zwaar onderuit tegen titelverdediger Liverpool

Wij laten ons niet verblinden door de 6-2 pandoering tegen Salzburg. Ik heb de wedstrijd gezien en Genk is een zeer goede ploeg. Woorden van Liverpool-trainer Jürgen Klopp. Liverpool mag dan wel bestempeld worden als de beste ploeg ter wereld, ze willen het kleine Genk uit Limburg dus niet onderschatten. Ook Houthalenaar Divock Origi tekent present, al ziet het ernaar uit dat de spits van Liverpool niet zal starten omdat sterspeler Mo Salah fit is. Jürgen Klopp liet niet in zijn kaarten kijken, maar was wel zijn goedlachse zelf op de persconferentie.