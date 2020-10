In de Ronde van Spanje heeft Tim Wellens de vijfde etappe gewonnen. Hij was in Sabiñánigo sterker dan zijn medevluchters Martin en Arensman. De Truienaar is ook de nieuwe leider in het bergklassement. Wellens was mee in de vlucht van de dag in een heuvelachtige rit met 2 cols van 2e en 1 col van 3e categorie. De Truienaar sprong weg uit de kopgroep en kreeg eerst de Nederlander Arensman en later de Fransman Martin mee. Zowel op de Alto de Vio, de Alto de Fanlo én de Alto de Petralba kwam Tim Wellens als eerste boven. Dat leverde hem alvast de bergtrui op. De drie bouwden een mooie voorsprong uit en bleven uit de greep van het peloton. In de sprint bergop was Wellens de sterkste. Na twee ritzeges in de Giro, schrijft hij nu dus ook een rit op zijn naam in zijn eerste Ronde van Spanje. Wellens was uiteraard dolgelukkig met de zege: "Dit voelt supergoed. Ik heb een moeilijke periode achter de rug na mijn zware val voor de Tour. Ik ben lang op zoek geweest naar de goede benen. We wilden met Lotto Soudal een ritzege pakken in deze Vuelta en ik ben blij dat het al zo vroeg gebeurt." Wellens rondt het fantastisch af en pakt de ritzege in Sabiñánigo pic.twitter.com/57XjXMjshf— sporza (@sporza) October 24, 2020