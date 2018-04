Molen van Schulen prachtig gerestaureerd bij start van grootschalig restauratieproject huisjes van Bokrijk

- Op de warmste dag van het jaar halen mensen de meest foute kledij uit de kast. Onze redactie trok met een styliste de straat op, op zoek naar gepaste kledij bij tropische temperaturen. - De Genkse schepen Ali Caglar pleit over de hele lijn onschuldig bij de start van het proces wegens vermeende corruptie - In een buitenverblijf van Sint-Oda in Hamont-Achel is een gehandicapte vrouw aangerand. De dader is opgepakt. Het parket start een onderzoek - Het monsterproject van de restauratie van de huisjes in Bokrijk gaat van start met de geslaagde vernieuwing van de windmolen van Schulen - En ook in de bibliotheek van Hasselt slaat de verkiezingskoorts toe. Een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen opent er een expo uit een collectie met 24.000 stuks verkiezingsdrukwerk.