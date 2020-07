Mondmaskerplicht doet intrede op Limburgse werkvloer

Er is in ons land geen uniform mondmaskerbeleid, maar lokale wildgroei. Net daarom verplicht Houthalen-Helchteren vanaf morgenochtend 8 uur het dragen van een mondmasker op het hele grondgebied. Het is de eerste Limburgse gemeente die de verplichting werkelijk overal uitrolt. Niet enkel in de winkel of zelfs de winkelstraten. Neen, het wordt de regel in héél Houthalen-Helchteren. Al zijn er uitzonderingen: de mondmaskerplicht geldt voor iedereen ouder dan 12 jaar. En niet voor fietsers, motorrijders, automobilisten, sporters en wandelaars in bos- en natuurgebieden.