Moneytime voor Racing Genk: cruciale maand begint zondag op Beerschot

De Rode Duivels speelden gisteren 1-1 op het veld van Wales. De kwalificatie voor het WK Qatar was al binnen, dus onthouden we vooral het debuut van Beringenaar Dante Vanzeir bij de nationale ploeg. Hij mocht in de tweede helft invallen, maar de spits kon geen goaltje meepikken. Nog een Limburger die het goed doet, is Jacky Mathijssen. Als bondscoach van de Belgische beloften legt hij momenteel een feilloos parcours af richting Europees Kampioenschap. De U21 klopte gisteravond Schotland met 0-2 en staat met 18 op 18 ongeslagen aan de leiding in hun poule.