Monseigneur Patrick Hoogmartens: "Bemoedigend dat volwassenen zich laten dopen"

door Dirk Billion

Het is vandaag Goede Vrijdag en daarom zit Bisschop Patrick Hoogmartens in onze studio. Voor het eerst in twee jaar vieren we Pasen zonder beperkingen. "Een opluchting, mensen zijn blij dat ze opnieuw naar de kerk kunnen met Pasen." Komend weekend worden er in Limburg zelfs 12 volwassenen gedoopt. "Een oude traditie die terugkomt. Volwassenen die christen willen worden. Het is belangrijk om te zien dat niet enkel kinderen catechese krijgen, maar dat ook volwassenen de rijkdom van het geloof leren kennen. Een bemoedigend gebeuren," vertelt Monseigneur Patrick Hoogmartens.