Monstercoalitie wil burgemeester van de troon stoten in Heers

- Vliegtuigbouwer Sabca is op zoek naar extra personeel. Wie wil meewerken aan de bouw van het nieuwe gevechtsvliegtuig F35 mag solliciteren in Lummen.- Het parket gaat criminelen aanpakken waar het pijn doet: in hun portemonnee. Het gerecht neemt in Limburg 130 miljoen euro van misdadigers in beslag en is van plan nog meer in te zetten op het afnemen van crimineel vermogen.- In Maasmechelen maakt kandidaat-burgemeester Andy Pieters de Rijksweg de inzet van de verkiezingen. Volgens Pieters is het waanzin om de baan terug te brengen naar één rijstrook.- Het aantal aanvragen voor renovaties om woningen energievriendelijker te maken, stijgt met bijna de helft. Dat blijkt in Bilzen waar 63 woningen ernergievriendelijk gerenoveerd zijn terwijl de bewoners erin konden blijven wonen.- En De Lijn start met de installatie van veiligheidsschermen in bussen om chauffeurs te beschermen tegen agressieve passagiers.