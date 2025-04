Mooi weer lokt eerste illegale zwemmers naar Paalse Plas in Beringen

En we blijven in Pelt want zaterdag opent daar de eerste Free Wielie van Limburg. Da's is een vrijwilligerswerking die vervoersarmoede wil bestrijden door tweedehandsfietsen te verhuren aan mensen zonder auto of met beperkte toegang tot openbaar vervoer. Het gaat dan vaak over steuntrekkers van het OCMW en asielzoekers. Als het project een succes wordt, zal het worden uitgebreid in de hele Welzijnsregio Noord-Limburg. Het idee komt van Beweging.net.