Opgelet, we willen u waarschuwen voor de gevoelige beelden in dit artikel. Toen Ria Degraen gisteren haar paard Nadra op de wei in de Pastorijstraat in Diepenbeek bezocht, maakte ze een schokkende vaststelling. Het dier had een diepe wonde aan een van haar poten. Ook Febra, het andere paard van Ria, raakte twee weken geleden al gewond. Niemand minder dan een familie everzwijnen is verantwoordelijk voor de verwondingen.’s Nachts trekken de everzwijnen vanuit het bos door de wei en vallen ze de paarden aan. De everzwijnen willen hun jongen beschermen tegen de paarden, en maken diepe wondes met hun vlijmscherpe tanden.Een uitgebreide reportage in het nieuws van 18 uur 30.