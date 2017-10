Mooie nazomer op komst met temperaturen tot 24 graden

Het verhaal van de Olmense Zoo doet denken aan dat van de Zoo van Zwartberg in Genk. De zoo was eigendom van de familie Wauters en met meer dan 300.000 bezoekers per jaar was het een van de grootste dierentuinen van het land. Maar in 1998 gaan de deuren onherroepelijk dicht. De zoo zit in slechte financiële papieren en dierenrechtenorganisaties klagen de erbarmelijke staat van de kooien aan. Het was de BBC die in 1994 de bal aan het rollen bracht na een onthutsende verborgen camerareportage.