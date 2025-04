door Tine Oyen

Tot zover de politiek, want heel wat mensen hebben vandaag genoten van het mooie weer. In Borgloon werd deze namiddag een temperatuur van 25,2 graden Celcius gemeten. Nooit eerder werd het zo vroeg op het jaar zo warm. Haspengouw plukt daar de vruchten van. In Schalkhoven, een dorpje in Bilzen-Hoeselt, namen heel wat fietsers en wandelaars een welverdiende pauze in een lokale bloesembar.