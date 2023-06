De volksraadpleging in Wellen over een eventuele fusie met een andere gemeente, heeft een muis gebaard. 1488 stemgerechtigden brachten deze voormiddag hun stem uit. Dat waren er 9 te weinig om over te gaan tot een telling. Hoeveel procent daarvan voor of tegen een fusie is, zullen we dus ook nooit weten. Burgemeester Els Robeyns betreurt dat laatste, maar voor haar is een eventuele fusie nu van de baan. Mogelijk is de tegenvallende opkomst in Wellen een voorbode voor de lokale verkiezingen van oktober van volgend jaar. Dan is er geen opkomstplicht meer.