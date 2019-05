Sport Mooiste beelden kampioenenfeest Racing Genk

U heeft alles over de vierde titel van Racing Genk hier bij ons dus vanop de eerste rij kunnen volgen. Vanaf het laatste fluitsignaal in Anderlecht tot de huldiging op het podium op het Genkse stadsplein. We laten u nog één keer nagenieten van de mooiste beelden van het kampioenfeest van Racing Genk.